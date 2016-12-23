Chanel показал символ «бесконечной женственности»

Видео: pr.chanel.com

Французский модный дом Chanel представил видео, посвященное символу компании — цветку камелии. Оно опубликовано на официальном сайте марки. Цветком стали украшать одежду с 1913 года, он стал символом «абсолютной чистоты и бесконечной женственности».

Фото: пресс-служба Chanel 1 /5

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Первый магазин открыт в 1910 году в Париже. В женскую моду Шанель привнесла приталенный жакет, маленькое черное платье, дамскую сумку для ношения на плече. Изначально модный дом производил только одежду и аксессуары, затем стал выпускать парфюмерию, украшения, часы и косметику.