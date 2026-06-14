В Самарской области ввели карантин из-за вспышки инфекции

В комплексе «Ольгинский» в Самарской области ввели карантин из-за очага бруцеллеза

В Хворостянском районе Самарской области введены карантинные ограничения в связи с обнаружением инфекции. Об этом сообщается в приказе местного комитета ветеринарии.

По информации ведомства, на территории сельскохозяйственного производственного комплекса «Ольгинский» был обнаружен очаг бруцеллеза. Сообщается, что территория в радиусе 5 километров от обозначенной точки признана неблагополучной. В этом радиусе, помимо села Новокуровка, где находится сам комплекс «Ольгинский», относятся железнодорожная станция Чагра, село Михайло-Лебяжье и село Елань.

В этой зоне запрещены лечение больного скота и вывоз восприимчивых животных, за исключением отправки на убой, и посещение посторонними лицами.

Ранее стало известно, что в российской республике ввели карантин. В Батыревском муниципальном округе Чувашии введены меры из-за пастереллеза у крупного рогатого скота.