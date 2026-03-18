08:33, 18 марта 2026Россия

В российской республике ввели карантин

Минсельхоз: В Батыревском МО Чувашии введен карантин по пастереллезу
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Батыревском муниципальном округе Чувашии введен карантин по пастереллезу из-за заболевания крупного рогатого скота. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики.

Бактерии рода Pasteurella выявлены у скота на ЗАО «Батыревский».

Вице-премьер и министр сельского хозяйства Чувашии Андрей Макушев отметил, что этиология заболевания была установлена в кратчайшие сроки, а также его наименование, определен очаг, который в настоящее время купирован, и в рамках него проводятся установленные ветеринарными правилами мероприятия.

На территории округа организованы мероприятия по локализации заболевания в пределах очага и угрожаемой зоны, а также специалисты проводят разъяснительную работу с руководителями хозяйств.

«Только ответственное отношение каждого владельца сельскохозяйственных животных, обеспечение правил содержания и требований безопасности позволит нам с этим заболеванием благополучно справиться», – отметил Макушев.

Ранее в нескольких селах Новосибирской области был введен карантин по бешенству.

