19:50, 17 марта 2026Россия

Еще в одном населенном пункте Новосибирской области ввели карантин по опасному заболеванию

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Еще в одном населенном пункте Новосибирской области — селе Гжатск — ввели карантин по бешенству. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Установить с 17.03.2026 по 15.05.2026 на территории села Гжатск Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству», — говорится в распоряжении.

На данной территории запрещается проводить мероприятия, связанные с распространением восприимчивых к опасному заболеванию животных. Их также запрещено вывозить и отлавливать для перемещения в зоопарк.

С начала 2025 года уже в пяти районах Новосибирской области действует карантин по бешенству животных и пастереллезу.

В начале марта стало известно, что в Сибири зафиксировали эпидемию пастереллеза у рогатого скота. По словам жителей нескольких районов Новосибирской области, с начала февраля у них массово и при участии полиции изымают коров и быков из частных хозяйств. Утверждается, что из-за болезни уже уничтожены сотни коров. По словам министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова, на территории региона введен режим ЧС.

