В сибирских регионах уничтожили сотни коров из-за болезни

В Сибири началась эпидемия пастереллеза у рогатого скота

В Сибири зафиксировали эпидемию пастереллеза у рогатого скота. Об этом сообщает издание Baza.

Вспышки были зафиксированы в нескольких областях. По словам жителей нескольких районов Новосибирской области, с начала февраля у них массово и при участии полиции изымают коров и быков из частных хозяйств. Эпидемия затронула в том числе Купинский, Баганский и Карасукский районы. Утверждается, что из-за болезни уже уничтожены сотни коров.

Известно, что в селе Новопичугово в Новосибирской области ввели карантин, а местным владельцам хозяйств запретили продавать молоко и мясо. При этом официальную информацию о причине сложившейся ситуации до местных жителей не доводили.

Казахстан уже запретил поставки скота, мяса и молока из Алтайского края и Республики Алтай, а также из Омской и Новосибирской областей, где тоже была зафиксирована инфекция. Пастереллез поражает домашний скот, птиц и диких животных. У людей редко фиксируется заболеваемость, при этом случаев передачи от зверя к человеку не выявлено.

Ранее сообщалось о карантине из-за пастереллеза в Москаленском районе Омской области.