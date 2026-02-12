В российском регионе ввели карантин из-за острого инфекционного заболевания

В Москаленском районе Омской области ввели карантин по пастереллезу

В Москаленском районе Омской области ввели карантин из-за острого инфекционного бактериального заболевания — пастереллеза. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на правительство региона.

Помимо того, местные жители сообщили, что в селе Миролюбовка массово сжигают мертвых животных, а черный дым виден издалека.

«Карантин по пастереллезу крупного рогатого скота введен на территории Москаленского района Омской области. (...) Владельцам изъятых животных будут выплачены компенсации», — говорится в сообщении правительства.

Пастереллез поражает домашний скот, птиц и диких животных. У людей редко фиксируется заболеваемость, при этом случаев передачи от зверя к человеку не выявлено.

