Россия
16:50, 12 февраля 2026Россия

В российском регионе ввели карантин из-за острого инфекционного заболевания

В Москаленском районе Омской области ввели карантин по пастереллезу
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Москаленском районе Омской области ввели карантин из-за острого инфекционного бактериального заболевания — пастереллеза. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на правительство региона.

Помимо того, местные жители сообщили, что в селе Миролюбовка массово сжигают мертвых животных, а черный дым виден издалека.

«Карантин по пастереллезу крупного рогатого скота введен на территории Москаленского района Омской области. (...) Владельцам изъятых животных будут выплачены компенсации», — говорится в сообщении правительства.

Пастереллез поражает домашний скот, птиц и диких животных. У людей редко фиксируется заболеваемость, при этом случаев передачи от зверя к человеку не выявлено.

Ранее в городе Белогорске Амурской области ввели карантин по бешенству. Отмечается, что на территории была обнаружена енотовидная собака, у которой выявили болезнь.

