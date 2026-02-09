Реклама

09:46, 9 февраля 2026Россия

В российском городе ввели карантин по одной причине

В Белогорске ввели карантин по бешенству из-за обнаруженной енотовидной собаки
Майя Назарова

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В городе Белогорск Амурской области ввели карантин по бешенству по одной причине. Как стало известно Telegram-каналу Amur Mash, на территории была обнаружена енотовидная собака.

По данным издания, российские специалисты нашли у животного смертельную болезнь. Власти Белогорска взяли ситуацию на особый контроль. Прошлой зимой в Амурской области также были зарегистрированы случаи бешенства.

До этого сообщалось, что в московском районе Щукино установили карантин в связи со случаем бешенства у домашнего животного.

Еще раньше резко выросло число летучих мышей, залетающих в квартиры или гаражи. Инфекционист Маргарита Нагибина настоятельно советовала не прикасаться к животному, поскольку его укус потенциально опасен для жизни, так как мышь может являться переносчиком бешенства.

