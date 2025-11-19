В районе Москвы установили карантин из-за выявления бешенства у животного

В Щукино установлен карантин в связи со случаем бешенства у домашнего животного

Случай заболевания бешенством домашнего животного выявлен в столичном районе Щукино, там был установлен карантин. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.

Согласно документу, случай заболевания бешенством был зафиксирован 17 ноября. «В связи с выявлением случая заболевания бешенством домашнего животного на территории района Щукино города Москвы (...) установить ограничительные мероприятия (карантин) до 17 января 2026 года в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта», — говорится в распоряжении.

Ранее стало известно, что в Москве резко увеличилось число летучих мышей, залетающих в квартиры или гаражи. Инфекционист Маргарита Нагибина настоятельно порекомендовала не прикасаться к летучей мыши, поскольку ее укус потенциально опасен для жизни, так как она может являться переносчиком бешенства.