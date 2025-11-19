Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:22, 19 ноября 2025Россия

В районе Москвы установили карантин из-за выявления бешенства у животного

В Щукино установлен карантин в связи со случаем бешенства у домашнего животного
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Случай заболевания бешенством домашнего животного выявлен в столичном районе Щукино, там был установлен карантин. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.

Согласно документу, случай заболевания бешенством был зафиксирован 17 ноября. «В связи с выявлением случая заболевания бешенством домашнего животного на территории района Щукино города Москвы (...) установить ограничительные мероприятия (карантин) до 17 января 2026 года в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта», — говорится в распоряжении.

Ранее стало известно, что в Москве резко увеличилось число летучих мышей, залетающих в квартиры или гаражи. Инфекционист Маргарита Нагибина настоятельно порекомендовала не прикасаться к летучей мыши, поскольку ее укус потенциально опасен для жизни, так как она может являться переносчиком бешенства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина отмены встречи Зеленского и Уиткоффа

    Мерц отказался извиняться за возмутившее бразильцев высказывание

    В районе Москвы установили карантин из-за выявления бешенства у животного

    Озвучены новые подробности о мирном плане США по Украине

    В Японии из-за непогоды сгорело больше полутора сотни домов

    Shaman сравнил себя по популярности с Ким Чен Ыном

    Японские медведи-людоеды побили рекорд по количеству жертв

    Людей с бессонницей предупредили о сокращении продолжительности жизни

    США потребуют от Украины отказаться от Донбасса и признать русский язык

    На Украине предрекли появление временного правительства для заключения мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости