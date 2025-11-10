Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:26, 10 ноября 2025Экономика

Москвичам дали советы при встрече с летучей мышью в квартире

Инфекционист Нагибина: Летучие мыши могут переносить бешенство
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве резко увеличилось число летучих мышей, залетающих в квартиры или гаражи. Советы на случай встречи с незваной гостьей дали эксперты, опрошенные телеканалом «360».

По словам ученого Владимира Ефременко, в зимнее время летучие мыши впадают в анабиоз, обычно выбирая для этого дупла деревьев, чердаки, заброшенные здания. В жилые помещения они попадают случайно: так, животное может влететь в квартиру в погоне за насекомым. Помимо этого, уточнил специалист, в дома нередко попадают молодые либо раненые особи. «Летучая мышь может навредить человеку, если попытаться взять ее в руки. В этом случае, как и любое животное, в целях защиты мышь укусит. Однако ожидать агрессии без причины не стоит», — добавил он.

Инфекционист Маргарита Нагибина настоятельно порекомендовала не прикасаться к летучей мыши, поскольку ее укус потенциально опасен для жизни, так как она может являться переносчиком бешенства. Однако если она успела нанести рану, необходимо незамедлительно промыть ее водой, обработать спиртом, забинтовать и обратиться к медикам, чтобы те провели курс вакцинации от бешенства. Помимо этого, специалисты должны поймать животное для исследования: в случае, если выяснится, что та не является переносчиком бешенства, прививки назначать не станут.

Материалы по теме:
Блохи захватили дом в Подмосковье
Блохи захватили дом в Подмосковье
6 октября 2025
Москвичей атаковали летучие мыши
Москвичей атаковали летучие мыши
7 октября 2025

Чтобы предотвратить нежелательную встречу с летучей мышью, Нагибина предложила установить на окна москитные сетки, заделать щели на чердаках, в подвалах, вентиляции и в гаражах, а также использовать отпугиватели. Еще одно действенное средство — специальные пакетики с нафталином, запах которого не нравится этим животным. Наконец, эффективными в этой ситуации окажутся и ультразвуковые приспособления, однако перед их применением стоит предварительно убедиться, что они не нанесут вреда домашним питомцам.

Если летучая мышь все же влетела в дом, важно постараться изолировать ее в комнате от людей и домашних животных и накрыть коробкой, обратиться в городской отдел ветеринарии, чтобы те поймали мышь, а после визита убраться в доме.

Ранее в ноябре сообщалось, что летучая мышь залетела в квартиру на 45-м этаже дома на северо-западе Москвы.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Прошедший «бахмутскую мясорубку» вагнеровец написал книгу о штурме города. Ветераны ЧВК обвинили его во лжи и пригрозили кувалдой

    Москвичам пообещали хорошую погоду

    Ведущая шоу «Давай поженимся!» стала бабушкой во второй раз

    Посольство России отреагировало на взрыв в Нью-Дели

    Названы лучшие города мира в 2026 году

    Суд взыскал с российского чиновника почти миллиард рублей

    Акинфеев пожаловался на проводы из сборной России коротким роликом

    Медведев провел совещание по вопросам безопасности

    Россиян предупредили об опасности полного отказа от соли

    Трамп заступился за право заключенного носить дреды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости