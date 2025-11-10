Москвичам дали советы при встрече с летучей мышью в квартире

Инфекционист Нагибина: Летучие мыши могут переносить бешенство

В Москве резко увеличилось число летучих мышей, залетающих в квартиры или гаражи. Советы на случай встречи с незваной гостьей дали эксперты, опрошенные телеканалом «360».

По словам ученого Владимира Ефременко, в зимнее время летучие мыши впадают в анабиоз, обычно выбирая для этого дупла деревьев, чердаки, заброшенные здания. В жилые помещения они попадают случайно: так, животное может влететь в квартиру в погоне за насекомым. Помимо этого, уточнил специалист, в дома нередко попадают молодые либо раненые особи. «Летучая мышь может навредить человеку, если попытаться взять ее в руки. В этом случае, как и любое животное, в целях защиты мышь укусит. Однако ожидать агрессии без причины не стоит», — добавил он.

Инфекционист Маргарита Нагибина настоятельно порекомендовала не прикасаться к летучей мыши, поскольку ее укус потенциально опасен для жизни, так как она может являться переносчиком бешенства. Однако если она успела нанести рану, необходимо незамедлительно промыть ее водой, обработать спиртом, забинтовать и обратиться к медикам, чтобы те провели курс вакцинации от бешенства. Помимо этого, специалисты должны поймать животное для исследования: в случае, если выяснится, что та не является переносчиком бешенства, прививки назначать не станут.

Чтобы предотвратить нежелательную встречу с летучей мышью, Нагибина предложила установить на окна москитные сетки, заделать щели на чердаках, в подвалах, вентиляции и в гаражах, а также использовать отпугиватели. Еще одно действенное средство — специальные пакетики с нафталином, запах которого не нравится этим животным. Наконец, эффективными в этой ситуации окажутся и ультразвуковые приспособления, однако перед их применением стоит предварительно убедиться, что они не нанесут вреда домашним питомцам.

Если летучая мышь все же влетела в дом, важно постараться изолировать ее в комнате от людей и домашних животных и накрыть коробкой, обратиться в городской отдел ветеринарии, чтобы те поймали мышь, а после визита убраться в доме.

Ранее в ноябре сообщалось, что летучая мышь залетела в квартиру на 45-м этаже дома на северо-западе Москвы.