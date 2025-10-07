Экономика
09:13, 7 октября 2025Экономика

Москвичей атаковали летучие мыши

Москвичи пожаловались на массовые атаки летучих мышей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве летучие мыши массово атакуют квартиры жителей. Животные попадают в помещения через открытые окна, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, мыши ищут теплые укромные места, где смогут безопасно провести зимнюю спячку, в которую они впадают до марта. Чаще всего животных находят в своих квартирах жильцы домов рядом с лесом. Мыши добираются и до верхних этажей, вплоть до 20-го.

Отмечается, что укус летучей мыши может быть опасен для человека, так как эти животные часто переносят бешенство. При попадании мыши в квартиру не следует трогать ее руками.

Ранее жильцы многоквартирного дома в подмосковной Балашихе пожаловались на нашествие блох. Насекомые стали проникать в квартиры после того, как управляющая компания устроила дезинсекцию в подвале.

