Норвежский политик поспорил с Каллас по вопросу переговоров с Россией

Министр Эйде: Европа должна присоединиться к переговорам по украинскому урегулированию

Европа должна присоединиться к переговорам по украинскому вопросу, но не в качестве посредника. К такому выводу пришел глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде после встречи с главой евродипломатии Каей Каллас, пишет Politico.

Как считает Эйде, ЕС должен быть представлен за столом переговоров, поскольку часть обсуждаемых вопросов напрямую затрагивает интересы Европы. Но в то же время есть и другие, которые выходят за рамки.

«Я думаю, что присутствие европейского голоса за условным столом переговоров — это правильно», — указал министр.

Однако его позиция расходится с заявлениями Каллас. Она ранее назвала обсуждение назначения спецпредставителя ЕС для контактов с Россией «ловушкой». По ее словам, Москва пытается навязать Европе удобного для Кремля переговорщика.

Ранее сообщалось, что в Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако главным препятствием остается неспособность стран ЕС договориться между собой о единой кандидатуре. Среди обсуждаемых фигур называются бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.

До этого в Норвегии заявили, что планы Европейского союза по возможному назначению специального посланника для будущих переговоров с Россией оказались осложнены из-за неясности его полномочий и задач.