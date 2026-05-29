Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:27, 29 мая 2026Мир

Норвежский политик поспорил с Каллас по вопросу переговоров с Россией

Министр Эйде: Европа должна присоединиться к переговорам по украинскому урегулированию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Европа должна присоединиться к переговорам по украинскому вопросу, но не в качестве посредника. К такому выводу пришел глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде после встречи с главой евродипломатии Каей Каллас, пишет Politico.

Как считает Эйде, ЕС должен быть представлен за столом переговоров, поскольку часть обсуждаемых вопросов напрямую затрагивает интересы Европы. Но в то же время есть и другие, которые выходят за рамки.

«Я думаю, что присутствие европейского голоса за условным столом переговоров — это правильно», — указал министр.

Однако его позиция расходится с заявлениями Каллас. Она ранее назвала обсуждение назначения спецпредставителя ЕС для контактов с Россией «ловушкой». По ее словам, Москва пытается навязать Европе удобного для Кремля переговорщика.

Ранее сообщалось, что в Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако главным препятствием остается неспособность стран ЕС договориться между собой о единой кандидатуре. Среди обсуждаемых фигур называются бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.

До этого в Норвегии заявили, что планы Европейского союза по возможному назначению специального посланника для будущих переговоров с Россией оказались осложнены из-за неясности его полномочий и задач.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никакого оружия». Страна НАТО отказалась отправлять военную технику Украине

    Стало известно о погибших при атаке ВСУ на российскую республику

    В России предупредили о попытках «долбануть» по предстоящим выборам

    Москвичам назвали способ снижения риска деменции

    Европу обвинили в поддержке самоубийственного настроя Зеленского

    Украинские БПЛА повредили жилой дом в российском регионе

    Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами снялась в откровенных купальниках для бренда

    Раскрыта опасность секса в бассейне

    Небензя анонсировал ответ Москвы на террор со стороны Киева

    Президент Хорватии выступил с обращением к Евросоюзу после действий Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok