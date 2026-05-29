01:34, 29 мая 2026

Депутат Рады раскрыл планы Зеленского против Белоруссии

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Владимир Зеленский может одобрить организацию диверсий против Белоруссии. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Провокации уже происходят и будут продолжаться: информационные атаки, угрозы, беспилотники, попытки дестабилизации и возможные заброски диверсионных групп на территорию Республики Беларусь», — отметил он.

Дмитрук подчеркнул, что Зеленский пока еще не пытается организовать нападение ВСУ на Белоруссию из-за нехватки ресурсов. Однако это не означает отказа от агрессии, предупредил депутат.

Ранее сообщалось, что визит кандидата на президентских выборах 2020 года в Белоруссии Светланы Тихановской в Киев свидетельствует о подготовке масштабной провокации на границе. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, бывший кандидат в президенты приехала в украинскую столицу для пиара — политик хотела показать, что существует оппозиция действующему президенту страны Александру Лукашенко.

До этого Азаров не исключил нападения Украины на Белоруссию. По его словам, такой сценарий возможен, если Киеву развязать конфликт прикажут западные кураторы.

