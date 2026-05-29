02:28, 29 мая 2026Мир

В Германии осудили помощь Украине

Вагенкнехт раскритиковала правительство Германии за оказание помощи Украине
Марина Совина
Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт раскритиковала правительство Германии за оказание помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы транжирим миллиарды и новые миллиарды, чтобы подкупить господина [президента Украины Владимира] Зеленского и его шайку», — сказала она. Вагенкнехт назвала эти траты безумием.

Политик добавила, что ее пугает риск войны с Москвой. Она обратила внимание на то, что Вооруженные силы Украины, используя западные технологии, наносит удары по гражданским объектам на российской территории.

Ранее стало известно, что в Европе идет обсуждение возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией. Среди возможных претендентов назвали бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.

