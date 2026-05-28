Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:41, 28 мая 2026Бывший СССР

Экс-премьер Украины заявил о подготовке Киева к масштабной провокации на границе

Азаров: Визит Тихановской в Киев говорит о подготовке провокации на границе
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Визит кандидата на президентских выборах 2020 года в Белоруссии Светланы Тихановской в Киев свидетельствует о подготовке масштабной провокации на границе. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает ТАСС.

«Зеленский даже окрестил ее президентом Белоруссии. То есть ясно, что дело идет к организации какой-то серьезной, крупномасштабной провокации», — сказал он. Экс-премьер также напомнил, что в Белоруссии Тихановская признана виновной в государственной измене.

По его словам, бывший кандидат в президенты приехала в украинскую столицу для пиара — политик хотела показать, что существует оппозиция действующему президенту страны Александру Лукашенко.

Азаров добавил, что западные страны все время подталкивают Украину к провокациям против России и Белоруссии. Однако, он заявил, что Запад не осмелится развязать еще один конфликт, если Москва и Минск отреагируют на действия Киева серьезным предупреждением.

Ранее Азаров не исключил нападения Украины на Белоруссию. По его словам, такой сценарий возможен, если Киеву развязать конфликт прикажут западные кураторы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан топ-менеджер главного танкового завода России

    Суд решил судьбу взявшего в заложники пенсионерку в ее квартире россиянина

    На Украине пожаловались на Зеленского из-за письма Трампу

    Пашинян рассказал об инструментах решения проблем с ЕАЭС

    Экс-премьер Украины заявил о подготовке Киева к масштабной провокации на границе

    В России задумались об остановке экспорта топлива

    Глава МИД Украины захотел разыграть «сильные козыри»

    В ЕС потребовали изменить систему вступления для Украины

    Мужья перечислили самые трогательные привычки жен

    Трампу предрекли тяжелый выбор в ситуации с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok