Экс-премьер Украины заявил о подготовке Киева к масштабной провокации на границе

Азаров: Визит Тихановской в Киев говорит о подготовке провокации на границе

Визит кандидата на президентских выборах 2020 года в Белоруссии Светланы Тихановской в Киев свидетельствует о подготовке масштабной провокации на границе. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает ТАСС.

«Зеленский даже окрестил ее президентом Белоруссии. То есть ясно, что дело идет к организации какой-то серьезной, крупномасштабной провокации», — сказал он. Экс-премьер также напомнил, что в Белоруссии Тихановская признана виновной в государственной измене.

По его словам, бывший кандидат в президенты приехала в украинскую столицу для пиара — политик хотела показать, что существует оппозиция действующему президенту страны Александру Лукашенко.

Азаров добавил, что западные страны все время подталкивают Украину к провокациям против России и Белоруссии. Однако, он заявил, что Запад не осмелится развязать еще один конфликт, если Москва и Минск отреагируют на действия Киева серьезным предупреждением.

Ранее Азаров не исключил нападения Украины на Белоруссию. По его словам, такой сценарий возможен, если Киеву развязать конфликт прикажут западные кураторы.