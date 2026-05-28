В России ответили на слова о попытках НАТО «заблокировать» Калининград

Грушко: Попытки НАТО заблокировать Калининград приведут к последствиям

Попытки Североатлантического альянса (НАТО) заблокировать Калининград приведут к тяжелейшим последствиям. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Я исхожу из того, что все-таки в НАТО, это особенно относится к военной среде, понимают, что любые такие попытки либо заблокировать Калининград, либо, как вы говорите, захватить — это приведет к самым тяжелейшим последствиям для тех, кто эти планы вынашивает», — сообщил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что существует идея атаковать Калининград силами НАТО. Она, по его словам, продиктована необходимостью продемонстрировать решительный настрой Прибалтики, а проблема не в Сувалкском коридоре — «проблема в возможностях, которые есть в Калининграде».

В 2025 году президент Литвы Гинатас Науседа сообщил о претензиях на Калининградскую область России. По его словам, Калининград якобы исторически является литовским городом, который должен носить название Караляучюс.