Подставивший россиянку с наркотиками в аэропорту Дубая рэпер украл идею из сериала

Подставивший россиянку в аэропорту Дубая британский рэпер украл идею из сериала

Британский рэпер Big Tobz, подставивший россиянку с 17 килограммами наркотиков в аэропорту Дубая, украл идею из австралийского сериала «Бангкок Хилтон» 1989 года с Николь Кидман. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По сюжету главная героиня Катрина знакомится в аэропорту с обаятельным фотографом Арки, который предлагает помощь в поисках отца и одалживает камеру в специальном чемодане. В его обшивке спрятана крупная партия героина, которую находят таможенники в аэропорту столицы Таиланда. После этого Катрину сажают в местную тюрьму, где ее ждет смертная казнь.

Британец нигерийского происхождения Олуватобилоба Айеола использовал ту же схему. Он познакомился с Кариной за несколько дней до вылета и с помощью флирта добился расположения девушки. Рэпер пообещал ей совместный отпуск в Дубае и даже сам купил им билеты.

Уже в аэропорту у россиянки появились первые подозрения — ее знакомый приехал туда с двумя чемоданами и отдал их внезапно появившемуся другу. Взамен британец взял у него маленький черный чемодан. Произошедшее насторожило Карину, и она написала подруге, что переживает. Однако Айеола все же успокоил ее, заявив, что в чемодане лежит оборудование для дайвинга.

По прилете в Дубай пару задержали, и британец заявил таможенникам, что черный чемодан ему не принадлежит. Выяснилось, что багаж был оформлен на Карину без ее ведома. Сейчас правоохранители ждут записи с камер видеонаблюдения из аэропорта Бангкока, чтобы понять, как это произошло. Девушке, как и главной героине «Бангкок Хилтон», может грозить казнь в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

По данным источника, Big Tobz может быть связан с бандой наркоторговцев из Великобритании. Они возят марихуану из Таиланда и перепродают ее. Курьеров злоумышленники вербуют в открытую — предлагают им бесплатный перелет в эту страну Азии, проживание в отеле, деньги на отдых и сумму в размере от 5 тысяч до 10 тысяч фунтов стерлингов (примерно от 476 тысяч до 953 тысяч рублей). В 2025 году в аэропортах по пути из Таиланда поймали сотни людей с каннабисом в багаже.

Ранее мать Карины пожаловалась на сложное финансовое положение семьи. Женщина уверена в невиновности дочери и считает, что ее могли использовать вслепую.