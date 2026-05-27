02:04, 27 мая 2026

Мать задержанной из-за наркотиков в Дубае россиянки заявила о тяжелом положении

Марина Совина

Мать россиянки, задержанной в аэропорту Дубая с наркотиками и нуждающейся в дорогостоящей помощи адвокатов, сообщила РИА Новости о сложном финансовом положении семьи.

Татьяна рассказала агентству, что у нее нет стабильного заработка. Она также сообщила, что ее мать страдает онкологическим заболеванием, отец ранее тоже проходил лечение от рака. Кроме того, по ее словам, младшая дочь недавно родила двух детей и работает за минимальную зарплату.

Женщина уверена в невиновности дочери и считает, что ее могли использовать вслепую. По ее словам, девушка не знала о содержимом чемодана, в котором находилось 17 килограммов наркотиков, и готова пройти детектор лжи, чтобы подтвердить свою непричастность.

Она также рассказала, что услуги адвокатов в Дубае оказались для семьи из Шуи слишком дорогими: от одного юриста пришлось отказаться, поскольку он запросил около 20 миллионов рублей. Второй специалист назвал меньшую сумму, однако и она оказалась для семьи значительной. По словам женщины, подруги Карины организовали сбор средств, чтобы помочь ей с оплатой защиты.

Россиянка оказалась под арестом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) после того, как в ее багаже обнаружили запрещенные средства. Родные девушки уверены, что она не виновата, и ее подставил знакомый рэпер из Великобритании. Теперь россиянке грозит суровое наказание. По законам ОАЭ за распространение наркотических веществ наказание может доходить вплоть до казни.

