Mash: В ОАЭ туристке из России грозит казнь за контрабанду 17 кг наркотиков

Российская туристка оказалась под арестом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) после того, как в ее багаже обнаружили запрещенные средства. Родные девушки уверены, что она не виновата, и ее подставил знакомый рэпер из Великобритании. Теперь россиянке грозит суровое наказание. По законам ОАЭ за распространение наркотических веществ наказание может доходить вплоть до казни.

Чемодан с 17 килограммами марихуаны нашли в аэропорту Дубая

О задержании россиянки сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, Карина из Ивановской области прилетела в ОАЭ из Таиланда вместе со знакомым британцем, который выступает под псевдонимом Big Tobz. Девушка работала танцовщицей в клубе на Пхукете и собиралась вернуться в Россию летом.

По словам родственников, инициатором короткой поездки в Дубай стал именно иностранец. Как утверждает семья, он оформлял билеты и занимался регистрацией на рейс. При этом сама Карина летела только с ручной кладью. Уже позже выяснилось, что на нее дистанционно оформили багаж, внутри которого находились наркотики.

Mash уточняет, что перед вылетом из Бангкока британец встретился со знакомым. В аэропорту мужчины обменялись чемоданами. По словам родных девушки, Карину это насторожило, и она даже написала подруге, что переживает из-за странной ситуации.

После прилета в Дубай пассажиров попросили пройти дополнительный досмотр. Во время проверки в одном из чемоданов обнаружили черные пакеты с марихуаной общим весом около 17 килограммов. Британец пытался переложить ответственность на россиянку, однако сотрудники аэропорта заподозрили неладное и задержали обоих.

Что известно о британском рэпере, который мог подставить россиянку?

Как уточнил Mash позже, Карина утверждает, что виноват во всем ее знакомый. Британского рэпера Big Tobz, о котором идет речь, зовут Олуватобилоба Айеола. Он родился в семье нигерийских эмигрантов, выступал как исполнитель в жанрах дрилл и грайм, участвовал в боях промоушена Misfits Boxing и даже снимался в фильмах.

По словам девушки, именно рэпер оформил на нее багаж с наркотиками. Россиянка требует совместного прохождения полиграфа. Она уверена, что стала жертвой подставы. В сборе доказательств невиновности Карине помогают родители. Они рассчитывают получить записи с камер видеонаблюдения аэропорта Бангкока, а также результаты экспертиз и отпечатков пальцев с чемоданов.

Тем временем в Великобритании история уже вызвала обсуждение в соцсетях и СМИ. При этом, как отмечает Mash, пользователи не спешат оправдывать рэпера и пишут, что он должен был понимать последствия своих действий.

Мать задержанной указала на странности в поведении британца

Мать задержанной Татьяна в беседе с РИА Новости подтвердила, что ее дочь считает себя невиновной. По словам женщины, Карина познакомилась с британцем в Таиланде и доверяла ему. Именно он занимался оформлением перелета и уговорил съездить в Дубай на несколько дней. Женщина также указала на странности во время их поездки. Хотя Карина жила на Пхукете, в аэропорт Бангкока она и ее спутник приехали по отдельности. Уже перед посадкой британец встретился со знакомым, у которого были чемоданы.

В аэропорту ее спутник был с другом… У него было два чемодана, один — большой, другой — поменьше. И у друга был чемодан большой… Они шли по «зеленому коридору»… Карина ехала с ручной кладью, у нее не было багажа… Мужчины поменялись чемоданами, и ее это насторожило… И они пошли на посадку Татьяна мать задержанной россиянки Карины

По ее словам, в Дубае чемоданы открывал именно британец. На багаже были кодовые замки, и мужчина сам вводил комбинации. В одном чемодане находились мужские вещи, а в другом сотрудники нашли пакеты с наркотиками. «И когда открыли пакеты и Карина увидела там такое… До нее дошло… что это такое. У нее такой шок с ней случился… В итоге их задержали», — рассказала Татьяна.

По информации Mash, семья уже столкнулась с серьезными расходами на защиту. Один из адвокатов запросил около 20 миллионов рублей и отказался работать без полной оплаты. Позже родственники нашли другого юриста, услуги которого обошлись примерно в два миллиона рублей. Для оплаты защиты семья открыла сбор средств.

В Генконсульстве прокомментировали ситуацию с задержанием россиянки

В Генконсульстве России в Дубае подтвердили РИА Новости, что знают о ситуации и поддерживают связь с задержанной. «Российская гражданка арестована и находится в контакте с консульскими сотрудниками. Ей оказывается необходимая консульская поддержка в рамках полномочий загранучреждения», — сообщили в дипмиссии, добавив, что россиянке уже предоставили первичные юридические консультации.

При этом в Генконсульстве отметили, что жалоб на нарушение прав со стороны девушки не поступало. В дипмиссии подчеркнули, что расследование проходит в соответствии с законодательством ОАЭ, а вопросы принадлежности багажа и обстоятельств перевозки наркотиков находятся в компетенции местных правоохранительных органов.

Там также заверили, что готовы при необходимости оказывать содействие эмиратским властям в рамках своих полномочий.