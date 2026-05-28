11:11, 28 мая 2026Россия

Раскрыты масштабы разрушений в российском городе после массированной атаки ВСУ

Развожаев: В Севастополе из-за атаки ВСУ повреждены 45 домов
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Севастополе в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены 45 домов. Масштабы разрушений в городе после массированного удара по регионам России раскрыл губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

По данным главы города, на утро 28 мая зафиксированы повреждения в 23 многоквартирных домах, а также — в 22 частных.

«Специалисты фиксируют повреждения, составляют акты. Всем пострадавшим окажем помощь», — написал Развожаев.

По его информации, в городе также был обнаружен контейнер со взрывчаткой, сброшенный с беспилотника ВСУ.

Ранее сообщалось, что в ночь с 27 на 28 мая российские средства противовоздушной обороны сбили над Россией 62 беспилотника. Среди попавших под массированный удар регионов — Нижегородская, Тамбовская и Воронежская области, а также Республика Крым. Кроме того, дроны были уничтожены над акваторией Азовского моря.

