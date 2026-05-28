Теневой оборот денег обнаружили в российском регионе

11:16, 28 мая 2026

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Пермском крае полиция пресекла группировку, организовавшую теневой оборот денежных средств. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители задержали пятерых человек. Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Один из фигурантов заключен под стражу, в отношении остальных избрана подписка о невыезде.

По версии следствия, фигуранты массово оформляли на подставных лиц фирмы и открывали для каждой не менее 10 расчетных счетов — всего около 500 счетов в разных банках. Полученные платежные карты и устройства для удаленного управления счетами сбывались для дальнейшего неправомерного оборота денежных средств.

Другие подробности по делу пока не раскрываются. Сумма ущерба от действий злоумышленников также неизвестна.

Ранее в Чите арестовали местных жителей за продажу доступа к чужим банковским счетам.

