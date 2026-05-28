Артемий Лебедев ответил переживающему из-за драк и насилия на улицах зрителю

Блогер Лебедев назвал себя физически слабым и заявил, что не вмешивается в драки

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев ответил своему зрителю, который признался, что переживает из-за драк и насилия над слабыми на улицах. Ролик опубликован в «VK Видео».

Автор послания рассказал, что сталкивается с моральной дилеммой, когда видит, что на улице кто-то обижает слабых. По словам автора обращения, в такой ситуации он не знает, стоит ли ему вмешаться в происходящее, и переживает из-за этого.

Лебедев в ответ заявил, что при конфликтах на улице и других неоднозначных ситуациях старается руководствоваться тем, может ли он принести пользу и есть ли у него необходимые компетенции для помощи. В частности, блогер назвал себя физически слабым и отметил, что не вмешивается в чужие драки, поскольку это будет бессмысленно. При этом он допустил, что не пройдет мимо в случае, если конфликт идет между детьми и имеет место сильная несправедливость.

«Я не трус, а просто я разумно использую ту силу, которая мне дана. Если я где-то нужен, если я где-то пригождаюсь, я там применяю свои навыки, потому что я понимаю, что от меня может быть польза и смысл. А там, где от меня пользы и смысла нет, я просто прохожу мимо, потому что не надо мешать людям», — пояснил дизайнер.

Ранее Лебедев дал совет 22-летнему подписчику из Москвы, который пожаловался ему на усталость от жизни. Блогер порекомендовал ему отправиться в длительное пешее путешествие.