11:15, 28 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на условие Каллас для переговоров по Украине

Депутат Колесник: ЕС слабые в коленках для выдвижения требований России
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Европейский союз (ЕС) слабоват в коленках, чтобы что-то требовать от России, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на планы организации выдвинуть Москве условия в случае начала переговоров по Украине.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что объединение будет требовать ограничения Вооруженных сил России, а также «вывода ее войск из Молдавии и Грузии», подразумевая под Грузией территории Южной Осетии и Абхазии.

«Что должны мы делать или не должны, решает сама Россия, и прислушиваться ли к кому-то, особенно к таким персонажам, себя дискредитировавшим полностью, которые делают заявления, не присущие главным в отношении внешней политики Евросоюза. Каллас заявляет, что мы должны, она пусть такое заявляет внутри Евросоюза или тем странам, которые зависят от Евросоюза, например, Украине. У нас не ЕС, а ЕАЭС, она перепутала, видимо, аббревиатуру», — высказался депутат, подчеркнув, что Россия будет преследовать только свои интересы.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ЕС лишь имитирует желание провести переговоры с Россией об урегулировании украинского конфликта, а на деле подталкивает Киев к продолжению боевых действий.

