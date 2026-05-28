Politico: В ЕС инициировали запрет правой партии с участием АдГ

Надзорный орган Европейского союза, контролирующий европейские политические партии в Европарламенте, инициировал процедуру, которая может привести к запрету крайне правой партии «Европа суверенных наций» (ESN). В нее входит немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщает Politico.

Партию ESN могут лишить официального статуса и финансирования из бюджета ЕС за несоблюдение общеевропейских ценностей. При этом одноименная политическая группа в Европарламенте, куда входят 27 депутатов, санкциям не подвергается.

Для представителей АдГ единственным последствием станет отсутствие головной партии, которая могла бы координировать политику или оказывать поддержку на будущих выборах. Процесс находится на начальной стадии.

В марте Евросоюз испугался «предательства» со стороны АдГ. Опасение вызвал доступ партии к конфиденциальным документам ЕС, так как информация о важных обсуждениях может попасть в Москву. Немецкие депутаты, включая представителей АдГ, имеют доступ к базе данных, содержащей тысячи внутренних файлов ЕС. В нее входят, в частности, конфиденциальные записи со встреч послов, где обсуждаются геополитические вопросы, включая планы финансирования Украины за счет замороженных российских активов.