На Украине испугались ударов возмездия ВС России

На Украине растет беспокойство по поводу ударов возмездия ВС России. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

«В Киеве растет обеспокоенность по поводу возобновления крупномасштабных российских авиаударов», — говорится в материале.

По словам автора статьи, что именно c этим связано недавнее обращение президента Украины Владимира Зеленского к американскому коллеге Дональду Трампу, в котором он пожаловался на нехватку ракет для систем ПВО Patriot.

24 мая российские военные нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за Старобельск. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники. Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко заявил, что она стала рекордной для Киева за все время боевых действий.