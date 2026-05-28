00:11, 29 мая 2026Мир

Небензя: Лидеры Европы окончательно и бесповоротно списали Украину
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Василий Небензя. Фото: РИА Новости

Лидеры Европы окончательно и бесповоротно списали Украину, пытаясь выиграть время для своей безумной подготовки к войне с РФ. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, его слова приведены на сайте пресс-службы ведомства.

«Они готовы и дальше выжимать из многострадальной страны по максимуму, ее руками воюя с Россией до последнего украинца», — отметил он.

При этом «циничные светочи демократии», как подчеркнул Небензя — чтобы не отвечать за зло и хаос, которые они продолжают сеять — принялись по полной демонизировать и очернять Россию.

Ранее украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что у Украины и Европы есть сильные козыри, сейчас настало время их разыграть.

