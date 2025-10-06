Блохи захватили дом в Подмосковье

В Балашихе блохи захватили многоквартирный дом

Жильцы многоквартирного дома в подмосковной Балашихе пожаловались на нашествие блох. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

Речь идет о пятиэтажном доме по адресу Терешковой, 3. По словам собственников, раньше блохи обитали в подвале, однако, после того как управляющая компания (УК) провела там санитарную обработку, насекомые перебрались в квартиры. Теперь жильцы находят блох на одежде и мебели.

В ответ на жалобы представители УК заявили, что обработку квартир должны проводить сами собственники за свой счет.

