Экономика
17:16, 6 октября 2025Экономика

Блохи захватили дом в Подмосковье

В Балашихе блохи захватили многоквартирный дом
Александра Качан (Редактор)

Фото: Tomasz Klejdysz / Shutterstock / Fotodom

Жильцы многоквартирного дома в подмосковной Балашихе пожаловались на нашествие блох. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

Речь идет о пятиэтажном доме по адресу Терешковой, 3. По словам собственников, раньше блохи обитали в подвале, однако, после того как управляющая компания (УК) провела там санитарную обработку, насекомые перебрались в квартиры. Теперь жильцы находят блох на одежде и мебели.

В ответ на жалобы представители УК заявили, что обработку квартир должны проводить сами собственники за свой счет.

Ранее энтомолог Роман Хряпин оценил опасность клопов-вонючек, которые атаковали Кубань. По его словам, этот вид насекомых не представляет угрозы для здоровья людей.

