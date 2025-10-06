Опасность атаковавших российский регион клопов-вонючек оценили

Энтомолог Хряпин: Клопы-вонючки не опасны для людей

Клопы-вонючки, или мраморные клопы из семейства щитников, атаковавшие Кубань, не представляют никакой опасности для человека. Об этом рассказал биолог, энтомолог Роман Хряпин в беседе с газетой «Аргументы и факты».

По словам эксперта, если вступить с клопом этого вида в прямой контакт, могут появиться неприятные симптомы, но не более того. «Если только случайно съесть, то могут возникнуть признаки легкого отравления. И не стоит их брать в руки. Они не кусаются, никакой аллергии не будет, но некоторое время будете чувствовать характерный неприятный запах от рук», — объяснил энтомолог.

Он добавил, что против клопов-вонючек не нужно применять специальные средства. Достаточно закрыть окна москитными сетками и не оставлять двери открытыми. Если клопы все же оказались в помещении, их следует убрать вручную.

Хряпин отметил, что нашествие клопов на Кубани связано с тем, что насекомые ищут теплое и сухое место для зимовки. Они перестанут причинять неудобство местным жителям, как только температура понизится.

