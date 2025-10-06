Россиян призвали ходить в светлой одежде с одной целью

Роспотребнадзор призвал носить светлую одежду для защиты от клещей

В России в осенний период сохраняются риски укусов клещей, поэтому важно соблюдать профилактические меры. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале.

Несмотря на понижение температуры, клещи остаются активными, особенно в природных и пригородных зонах отдыха. Для защиты рекомендуется носить светлую одежду, чтобы легче обнаружить насекомых, использовать репелленты для обработки кожи и одежды, а также выбирать для прогулок тропы, избегая высокой травы и кустарников.

После возвращения домой нужно тщательно осматривать себя, уделяя внимание местам за ушами, под мышками, на шее и в паху. Защитные средства следует применять и для домашних животных. Важно поддерживать порядок на дачных участках, убирая опавшие листья и срезая траву.

В случае укуса клеща необходимо сразу обратиться к врачу. Кроме того, Роспотребнадзор напоминает о необходимости вакцинации против клещевого энцефалита, особенно для тех, кто живет или отдыхает в эндемичных районах.

Ранее профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Дамир Удавлиев предупредил россиян об осенней активности клещей, которая затрагивает сентябрь и октябрь.