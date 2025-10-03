Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:28, 3 октября 2025Экономика

Россиян призвали снова бояться клещей

Биолог Удавлиев: В России началась вторая волна активности клещей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России началась вторая волна активности клещей. Снова бояться встречи с этими животными призвал доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Дамир Удавлиев, пишет RT.

Эксперт отметил, что возобновление активности клещей осенью — естественный процесс, который связан с биологическими циклами этих насекомых, а также климатом.

«Первый, наиболее интенсивный период их активности приходится на весну: апрель — июнь, когда насекомые выходят из зимней спячки. Второй период наблюдается в начале осени — обычно в сентябре и частично в октябре», — пояснил Удавлиев.

Наибольшую опасность, по словам биолога, представляет температура от плюс 5 до плюс 20 градусов, особенно в сочетании с высокой влажностью. Поэтому россиянам стоит соблюдать меры безопасности: выходить на природу в максимально закрытой одежде, пользоваться репеллентами и тщательно осматривать себя и близких после прогулок. Эти меры стоит соблюдать до наступления устойчивых холодов, подчеркнул Удавлиев.

Ранее россиянам рассказали, что осенью клещи представляют не меньшую опасность, чем летом. При этом ближе к зиме клещи становятся «злее», так как спешат найти жертву до наступления холодов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет точкой невозврата». В Китае назвали решение Трампа, способное развязать войну между Россией и США

    Российские школьники подожгли Мемориал славы

    Вероятность передачи ракет Tomahawk Украине оценили

    В России продадут картину Брюллова за миллион долларов

    На Западе раскрыли стремительный рост потерь одной категории бойцов ВСУ

    Потерпевший крушение в российском регионе самолет упал рядом с воинской частью

    У Театра на Малой Ордынке сменился худрук

    «АвтоВАЗ» заявил об отказе владельца попавшей в аварию Lada Vesta дать доступ к машине

    В жилом доме отопление пропало после визита главы города

    Бригада «Эспаньола» прекратила существование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости