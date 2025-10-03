Россиян призвали снова бояться клещей

Биолог Удавлиев: В России началась вторая волна активности клещей

В России началась вторая волна активности клещей. Снова бояться встречи с этими животными призвал доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Дамир Удавлиев, пишет RT.

Эксперт отметил, что возобновление активности клещей осенью — естественный процесс, который связан с биологическими циклами этих насекомых, а также климатом.

«Первый, наиболее интенсивный период их активности приходится на весну: апрель — июнь, когда насекомые выходят из зимней спячки. Второй период наблюдается в начале осени — обычно в сентябре и частично в октябре», — пояснил Удавлиев.

Наибольшую опасность, по словам биолога, представляет температура от плюс 5 до плюс 20 градусов, особенно в сочетании с высокой влажностью. Поэтому россиянам стоит соблюдать меры безопасности: выходить на природу в максимально закрытой одежде, пользоваться репеллентами и тщательно осматривать себя и близких после прогулок. Эти меры стоит соблюдать до наступления устойчивых холодов, подчеркнул Удавлиев.

Ранее россиянам рассказали, что осенью клещи представляют не меньшую опасность, чем летом. При этом ближе к зиме клещи становятся «злее», так как спешат найти жертву до наступления холодов.