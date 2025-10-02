У клещей начался «осенний зажор»

Терапевт Хухрев: Клещи становятся злее осенью

Осенью клещи представляют не меньше опасности, чем летом. Об этом предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Хухрев в беседе с «Комсомольской правдой».

Клещи остаются активными до первого снега. По словам эксперта, оптимальная для этих членистоногих температура — плюс 8-18 градусов. При этом ближе к зиме клещи становятся «злее», так как спешат найти жертву до наступления холодов. «У клеща судьба тяжелая. Если он хотя бы раз за лето никого не укусит — зиму не переживет», — объяснил Хухрев.

Он добавил, что у клещей есть несколько фаз развития: от небольшой личинки до нимфы и взрослой особи. Личинки питаются только кровью мелких животных, а взрослые клещи атакуют в том числе людей. При этом в начале своей жизни клещ стерилен — опасные патогены появляются в организме членистоногого только в том случае, если он укусит больное животное.

Ранее жители одного из районов Москвы пожаловались на нашествие клещей. В частности, их обилие заметили в Савеловском районе столицы.