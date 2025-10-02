Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:21, 2 октября 2025Экономика

У клещей начался «осенний зажор»

Терапевт Хухрев: Клещи становятся злее осенью
Александра Качан (Редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Осенью клещи представляют не меньше опасности, чем летом. Об этом предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Хухрев в беседе с «Комсомольской правдой».

Клещи остаются активными до первого снега. По словам эксперта, оптимальная для этих членистоногих температура — плюс 8-18 градусов. При этом ближе к зиме клещи становятся «злее», так как спешат найти жертву до наступления холодов. «У клеща судьба тяжелая. Если он хотя бы раз за лето никого не укусит — зиму не переживет», — объяснил Хухрев.

Он добавил, что у клещей есть несколько фаз развития: от небольшой личинки до нимфы и взрослой особи. Личинки питаются только кровью мелких животных, а взрослые клещи атакуют в том числе людей. При этом в начале своей жизни клещ стерилен — опасные патогены появляются в организме членистоногого только в том случае, если он укусит больное животное.

Ранее жители одного из районов Москвы пожаловались на нашествие клещей. В частности, их обилие заметили в Савеловском районе столицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине возникли проблемы с перехватом российских ракет. Как ВС РФ обходят комплексы Patriot?

    В Госдепе ответили на вопрос о войне НАТО с Россией

    Машина скорой помощи столкнулась с электробусом в Москве

    Песков рассказал об участии Путина в саммите G20

    В Кремле описали ЕС словами «кто-то стоит на шухере, кто-то грабит»

    Песков выразил сожаление из-за позиции Санду по Приднестровью

    В российском регионе в четыре раза увеличили выплаты новобранцам СВО

    Лепс сделал заявление о завершении карьеры

    Российский школьник упал в котлован и просидел там всю ночь

    Возможное вступление Украины в ЕС назвали катастрофой для Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости