00:26, 4 сентября 2025Экономика

Москвичи пожаловались на засилье клещей

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: MakroBetz / Shutterstock / Fotodom

Жители одного из районов на севере Москвы пожаловались на засилье клещей. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о Савеловском районе столицы. По словам местных жителей, на прошлой недели хозяева собаки сняли с питомца после прогулки по газонам два клеща, а накануне — еще четыре штуки. Они уточнили, что, несмотря на то, что животное было обработано каплями от клещей, большинство насекомых не выжили, однако двое из них все же смогли впиться в него.

Ранее жильцы домов, расположенных на Малахитовой улице на северо-востоке Москвы, сообщили о нашествии тараканов. Они утверждают, что дезинсекция не спасает от сотен насекомых, захвативших здания.

