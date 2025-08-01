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20:20, 1 августа 2025Экономика

На северо-востоке Москвы пожаловались на кишащие тараканами дома

Жильцы домов на Малахитовой улице в Москве пожаловались на нашествие тараканов
Полина Кислицына (Редактор)

Жильцы домов на северо-востоке Москвы пожаловались, что их жилье буквально кишит тараканами. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о Малахитовой улице в районе Ростокино. На записи, сделанной местными жителями, видно, как сотни насекомых ползают по земле возле одного из домов, а также прямо по фасаду здания. «Тараканы везде: в подъезде, в тамбурах, в квартирах, больше всего страдают первые этажи! Проблеме не первый год, дезинсекция квартиры не спасает, мучаемся третий год! Пора перестать кормить кошек во дворах, где входы в подвалы, и заварить мусоропроводы!» — призвали москвичи соседей.

Накануне жители столичного района Отрадное пожаловались на нашествие крыс в их доме.

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