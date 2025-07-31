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23:12, 31 июля 2025Экономика

Жильцы дома на северо-востоке Москвы пожаловались на полчища крыс

Жители столичного Отрадного пожаловались на полчища крыс в доме
Полина Кислицына (Редактор)

Жители района Отрадное на северо-востоке Москвы пожаловались, что их дом атаковали полчища крыс. Подробнее об этом одна из столкнувшихся с этой проблемой жительниц рассказала в разговоре с телеканалом «360».

По словам женщины, вылавливать крыс она и ее соседи начали больше года назад, однако в 2025 году их стало немерено. «Грызунов становится все больше и больше. Они уже начали прогрызать пол в квартире, залезать в шкафы, грызть еду и гадить на одежду. Стало страшно спать в квартире. Они шумят ночами под полом, грызут его. Мы боимся, что нас покусают», — призналась собеседница телеканала. Женщина отметила, что беспокоится за здоровье своего годовалого ребенка и будущего малыша, так как она беременна. Она добавила, что многочисленные обращения в разные инстанции с просьбой решить проблему не принесли результата. Жильцов заверили, что дератизацию в доме проводят в соответствии с графиком, однако они в этом сомневаются. Клеевые мышеловки, которые москвичи используют, чтобы хотя бы немного улучшить ситуацию с грызунами, не помогают.

Ранее пара россиян, переехавшая в каркасный дом, пожаловалась на большое скопление мух в нем. Кроме того, в натяжном потолке здания завелась мышь.

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