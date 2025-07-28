Российская семья пожаловалась на «выселяющий» их дом

Российская семья пожаловалась на разваливающийся дом

Российская семья переехала в каркасный дом и пожаловалась на то, что тот пытается их «выселить». Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Shot Проверка.

Супруги рассказали, что несколько месяцев назад они переселились в дом, который в дальнейшем планировали выкупить. Однако вскоре многое в нем стало ломаться, поскольку он в том числе стал проседать и «поехал» по сваям. На записях, сделанных неудачливыми жильцами, можно увидеть отваливающийся туалет, разбухающий от воды, которая перестала уходить в трубы, полы, а также плесень на стенах ванной комнаты. Среди других проблем — мышь, поселившаяся в натяжном потолке, и мухи, которые атаковали дом. Супруги утверждают, что застройщик не признал вину и только обвинил их в неудовлетворительной эксплуатации здания.

Ранее россиянам назвали способ ускорить расселение аварийного дома. По словам эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, сделать это удастся, добившись, чтобы здание признали непригодным для проживания.