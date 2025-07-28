Россиянам назвали способ ускорить расселение аварийного дома

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Признание дома непригодным для жизни ускорит расселение

Признание аварийного дома непригодным для жизни людей ускорит его расселение. Способ сократить процедуру назвал россиянам эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет NEWS.ru.

Добиться признания здания непригодным для жилья можно через межведомственную комиссию. «При затягивании процедуры стоит обращаться с жалобами через цифровые сервисы в надзорные органы или готовить иск в суд. Бывают случаи, когда в рамках судебного процесса стороны приходят к мировому соглашению и получают возможность переехать из аварийного жилья», — пояснил специалист.

Бондарь добавил, что в случае регулярных потопов жильца нужно сразу направлять официальные обращения в управляющую компанию и «Водоканал». Лучше всего делать это через цифровые сервисы, потому что так проще будет зафиксировать факт жалобы и отследить срок ответа на сообщение.

«Если реакции на обращения нет, следующим шагом станет жалоба в Государственную жилищную инспекцию. Когда и это не помогает, следует обращаться в прокуратуру. Обращение также лучше подать электронно», — заключил Бондарь.

Ранее в Госдуме назвали причину затягивания расселения людей из аварийного дома в Астрахани, в котором обрушился подъезд. По словам зампреда комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, так получилось из-за отсутствия жилого фонда, в котором людям можно предоставить новые квартиры.