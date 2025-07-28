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14:44, 28 июля 2025Экономика

В Госдуме назвали причину оттягивания расселения людей из аварийного дома в Астрахани

Депутат Разворотнева: Дом в Астрахани не переселили по ЧС из-за отсутствия фонда
Полина Луханина

Фото: Симаков Павел / РИА Новости

Пятиэтажный аварийный жилой дом в Астрахани, где обрушился подъезд, не расселили в связи с чрезвычайной ситуацией (ЧС) из-за отсутствия временного жилья. Об этом NEWS.ru рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Признание дома аварийным не означает его немедленное расселение, объяснила депутат. Большой проблемой является отсутствие фонда, в который можно временно переселить людей. Либо он есть, но «представляет собой какие-то совершенно жуткие общежития, такие же старые дома, в которые люди просто не хотят переезжать», объяснила депутат.

Ранее в Астрахани по адресу Ляхова, 6, произошло обрушение части подъезда в жилом доме. Здание было признано аварийным. Один из собственников жилья в этом здании рассказал, что в его стенах были огромные трещины, и людям казалось, что здание может развалиться «от любого чиха».

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