Собственник жилья в обрушившемся российском доме описал его состояние

Собственник жилья в обрушившемся российском доме назвал его состояние убитым

Один из собственников жилья в обрушившемся в Астрахани доме описал состояние постройки в разговоре с РБК.

По словам мужчины, дом «убитый», в стенах были огромные трещины, и людям казалось, что здание может развалиться «от любого чиха». «В прошлом году, по-моему, люди жаловались на затопленный подвал, приехал какой-то МЧСник и сказал: дом в норме, не развалится. Спустя год — развалился», — добавил он.

Собеседник издания также рассказал, что на протяжении долгого времени пятиэтажку не призвали аварийной, а когда признали, «нормально жильцов не расселили». В результате тех, кто проживал в доме, но не владел в нем недвижимостью, принудительно переселили в новое жилье, даже если их не устраивало состояние предложенных квадратных метров. Собственникам стали выплачивать деньги, однако компенсации в размере 1,7 миллиона рублей получила лишь половина из них. Некоторые ждут выплат с декабря, утверждает мужчина.

Об инциденте в доме № 6 на улице Ляхова стало известно ранее в понедельник. Из здания эвакуировали 15 человек, трех пострадавших достали из-под завалов и госпитализировали. В данный момент в городе создали оперативный штаб, на месте обрушения работают 96 спасателей и более 28 единиц техники.

