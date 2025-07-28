В российском регионе обрушилась часть подъезда жилого дома

В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома на улице Ляхова

В Астрахани произошло обрушение части подъезда в жилом доме. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

По информации министерства, обрушение произошло в доме № 6 на улице Ляхова. О том, почему обрушилась часть подъезда, информации пока не приводится.

«Сотрудники МЧС России разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.

25 июля обрушение десяти этажей многоквартирного дома произошло в Саратове из-за взрыва газа, разрушено оказалось почти 40 квартир. В результате пострадали 18 человек, жертвами ЧП стали 7 человек.