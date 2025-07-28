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11:56, 28 июля 2025Россия

В российском регионе обрушилась часть подъезда жилого дома

В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома на улице Ляхова
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал МЧС России

В Астрахани произошло обрушение части подъезда в жилом доме. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

По информации министерства, обрушение произошло в доме № 6 на улице Ляхова. О том, почему обрушилась часть подъезда, информации пока не приводится.

«Сотрудники МЧС России разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.

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ЖЗЛ
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