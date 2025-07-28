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10:00, 28 июля 2025Россия

Взрыв в российской многоэтажке разрушил десятки квартир

ТАСС: Почти 40 квартир оказались разрушены из-за взрыва газа в Саратове
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: прокуратура Саратовской области / РИА Новости

В Саратове из-за взрыва газа в многоэтажном доме на улице Блинова оказались разрушены почти четыре десятка квартир. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

«В результате взрыва частично или полностью разрушены 38 квартир», — сообщил собеседник агентства. Всего в многоэтажке, где прогремел взрыв, было пять подъездов и 194 квартиры, в которых проживали почти 600 человек.

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По уточненным данным медицинских служб, при взрыве газа пострадали 18 человек. Жертвами ЧП стали семь человек.

Взрыв в Саратове прогремел 25 июля. В одной из квартир, предварительно, взорвался газ. Взрыв обрушил десять этажей дома, часть конструкций рухнула на прохожих. Поисковые работы на месте обрушения завершились только спустя три дня.

ЖЗЛ
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