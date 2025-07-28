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01:51, 28 июля 2025Россия

Спасатели завершили поисковые работы после взрыва газа в Саратове

Бусаргин: Спасатели завершили поисковые работы после взрыва газа в доме Саратова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале, что специалисты завершили работы по поиску и спасению в доме в Саратове, пострадавшем от взрыва газа и обрушения.

«В результате трагедии погибли 7 человек, в том числе малолетний ребенок. Специалисты извлекли из-под обломков их тела. Глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал глава региона.

Он сообщил, что 28 июля специалисты начнут обследование конструкций 4-го и 5-го подъездов дома. В настоящее время сотрудники МЧС и областной службы спасения продолжают разбор завалов.

25 июля в десятиэтажном доме в Саратове произошел взрыв газа, в результате был разрушен угловой подъезд с седьмого по десятый этаж. Спасти не удалось семь человек, в том числе одного ребенка. Еще четверо числились пропавшими без вести.

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