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11:31, 25 июля 2025Россия

Часть жилого дома обвалилась из-за взрыва в российском городе

В Саратове часть дома обвалилась из-за взрыва бытового газа в квартире
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Кадр: Telegram-канал Mash

В Саратове часть дома обвалилась из-за взрыва газа в квартире жилого дома. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале в пятницу, 25 июля.

По информации канала, в одной из квартир дома на улице Блинова произошел взрыв бытового газа. В результате разрушены четыре этажа многоквартирного дома. Предварительно, есть пострадавшие.

Как впоследствии уточнил Mash, жертвами взрыва стали три человека. Из-за взрыва пострадал соседний дом, повреждения также получили десятки автомобилей.

Ранее, 23 июля, взрыв газа произошел на севере Москвы. Хлопок произошел на Беломорской улице, после чего из одного дома повалил черный дым. Пострадал один человек.

ЖЗЛ
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