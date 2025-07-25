Стало известно о жертвах при взрыве в доме в российском городе

Mash: Трех человек не удалось спасти при взрыве в жилом доме в Саратове

Трех человек не удалось спасти при взрыве в жилом доме в Саратове. О жертвах стало известно Telegram-каналу Mash.

Как утверждает российское издание, одну горожанку довезли до больницы, но не сумели реанимировать.

В региональном управлении МЧС России подтвердили, что жертвами взрыва стали три человека, среди них есть ребенок, пишет РЕН ТВ.

По данным Mash, соседний дом и десятки автомобилей повреждены в результате случившегося.

Ранее в пятницу, 25 июля, сообщалось, что в Саратове часть дома на улице Блинова обвалилась из-за взрыва бытового газа в квартире. К месту выдвинулись машины скорой помощи.

21 июля четверо граждан пострадали при взрыве в Великих Луках в Псковской области.