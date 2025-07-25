Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:33, 25 июля 2025Россия

Стало известно о жертвах при взрыве в доме в российском городе

Mash: Трех человек не удалось спасти при взрыве в жилом доме в Саратове
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Трех человек не удалось спасти при взрыве в жилом доме в Саратове. О жертвах стало известно Telegram-каналу Mash.

Как утверждает российское издание, одну горожанку довезли до больницы, но не сумели реанимировать.

В региональном управлении МЧС России подтвердили, что жертвами взрыва стали три человека, среди них есть ребенок, пишет РЕН ТВ.

По данным Mash, соседний дом и десятки автомобилей повреждены в результате случившегося.

Ранее в пятницу, 25 июля, сообщалось, что в Саратове часть дома на улице Блинова обвалилась из-за взрыва бытового газа в квартире. К месту выдвинулись машины скорой помощи.

21 июля четверо граждан пострадали при взрыве в Великих Луках в Псковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десять этажей российской многоэтажки обрушилось после взрыва

    Дочь Кадырова выложила кадры с моря на фоне сообщений о едва не утонувшем в Турции отце

    Появились данные о спасенных из-под завалов после взрыва в российской многоэтажке

    Бывший глава российского региона взял десятки миллионов за трудоустройство на госслужбу

    Снижение объемов продажи российского зерна объяснили

    В России отреагировали на обещание Сербии о поддержке антироссийских санкций

    Одна из обещанных Трампом систем Patriot прибыла на Украину

    Обрушившиеся 10 этажей российской многоэтажки сняли на видео

    Россия резко нарастила поставки водки за рубеж

    В США высмеяли решение Макрона признать Палестину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости