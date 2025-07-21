Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:41, 21 июля 2025Россия

Взрыв произошел в жилом доме в российском регионе

Псковский губернатор Ведерников: Четверо пострадали при взрыве в Великих Луках
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: страница «Реклама Великие Луки,Купля-Продажа,Работа,Аренда» во «ВКонтакте»

Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме на Юбилейной площади в Великих Луках в Псковской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Ведерников в Telegram-канале в понедельник, 21 июля.

Он отметил, что предварительно утечка и взрыв бытового газа случились в квартире на втором этаже. По данным Ведерникова, один человек был госпитализирован.

На месте инцидента начали работу спасатели и пожарные бригады. Пламя после взрыва удалось локализовать.

До этого сообщалось, что дрон взорвался на территории больницы в Шебекино Белгородской области. Ранение получил сотрудник медучреждения.

Еще раньше в Новосибирской области в многоквартирном двухэтажном жилом доме прогремел взрыв.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Боевая фарма», допинг и стимуляторы. Какие препараты от усталости, стресса и страха продают солдатам в зоне СВО?

    Президент Азербайджана резко повысил градус конфронтации с Россией. Какие требования выдвинул Алиев?

    Олимпийская чемпионка сравнила синхрониста Мальцева с боксерами и бойцами ММА

    Задержание и допрос готовившего атаку 80 дронов на Петербург россиянина попали на видео

    Путину передали послание от иностранного лидера

    В российском городе мать-подросток расправилась с новорожденным

    Зеленский назначил 16 новых украинских послов

    Стоматолог отравил жену цианидом и использовал дипфейк в попытке уйти от правосудия

    Эмили Ратаковски снялась в купальнике с откровенными вырезами

    Взрыв произошел в жилом доме в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости