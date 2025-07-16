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10:04, 16 июля 2025Россия

В многоквартирном жилом доме в российском регионе прогремел взрыв

В многоквартирном доме в Новосибирской области взорвался газ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Новосибирской области в многоквартирном двухэтажном жилом доме прогремел взрыв. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, произошел хлопок газа, однако обошлось без пожара. При этом здание частично обрушилось. Под завалами могут находиться люди.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав пишет, что в результате взрыва пострадал один человек, еще одного спасти не смогли. В пресс-службе МВД по Новосибирской области агентству сообщили, что перед хлопком очевидцы почувствовали запах газа. Из-за происшествия оказался разрушен один из углов дома, а также часть стены на обоих этажах.

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