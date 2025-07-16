В многоквартирном жилом доме в российском регионе прогремел взрыв

В многоквартирном доме в Новосибирской области взорвался газ

В Новосибирской области в многоквартирном двухэтажном жилом доме прогремел взрыв. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, произошел хлопок газа, однако обошлось без пожара. При этом здание частично обрушилось. Под завалами могут находиться люди.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав пишет, что в результате взрыва пострадал один человек, еще одного спасти не смогли. В пресс-службе МВД по Новосибирской области агентству сообщили, что перед хлопком очевидцы почувствовали запах газа. Из-за происшествия оказался разрушен один из углов дома, а также часть стены на обоих этажах.