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07:22, 26 июня 2025Россия

Власти сообщили о пострадавших при взрыве в российской пятиэтажке

Семь человек пострадали при взрыве в пятиэтажке в Свердловской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

При взрыве газового баллона в пятиэтажке в городе Ивдель Свердловской области пострадали семь человек. Об этом сообщил региональный Минздрав в Telegram.

По информации властей, трое пострадавших от госпитализации отказались. Еще четверых доставили в больницу — их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Взрыв и последовавший за ним пожар в жилом доме в Ивделе произошли в ночь на 26 июня. Предварительно, жертвами происшествия стали два человека — проживающие в квартире, ставшей эпицентром, мужчина и женщина. В здании были выбиты стекла и повреждена одна из стен. Эвакуированы 30 человек, в том числе восемь детей.

Ранее несколько человек, включая ребенка, пострадали при взрыве газа в жилом доме в городе Серов Свердловской области. Как сообщал губернатор региона Денис Паслер, среди раненых есть мужчины с ожогами 50 процентов тела. После происшествия из здания эвакуировали 240 жителей.

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