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06:07, 26 июня 2025Россия

В российской пятиэтажке прогремел взрыв

Два человека погибли при взрыве в пятиэтажке в свердловском Ивделе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В пятиэтажном жилом доме в городе Ивдель Свердловской области произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, передает РИА Новости.

ЧП произошло в ночь на четверг, 26 июня. В одой из квартир дома раздался хлопок, а затем начался пожар. По предварительным данным, погибли два человека — проживающие в квартире мужчина и женщина.

В результате происшествия обрушилось перекрытие, были выбиты стекла и повреждена одна из стен. Из дома эвакуировали 30 человек, в том числе восемь детей.

В пресс-службе регионального управления СК России сообщили, что, предварительно, причиной трагедии стал взрыв газового баллона.

Ранее в пятиэтажном доме в Серове произошел взрыв бытового газа. Предположительно, это произошло после того, как один из жителей поставил чайник. В результате случившегося пострадали несколько граждан, включая одного ребенка.

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