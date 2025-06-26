В российской пятиэтажке прогремел взрыв

Два человека погибли при взрыве в пятиэтажке в свердловском Ивделе

В пятиэтажном жилом доме в городе Ивдель Свердловской области произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, передает РИА Новости.

ЧП произошло в ночь на четверг, 26 июня. В одой из квартир дома раздался хлопок, а затем начался пожар. По предварительным данным, погибли два человека — проживающие в квартире мужчина и женщина.

В результате происшествия обрушилось перекрытие, были выбиты стекла и повреждена одна из стен. Из дома эвакуировали 30 человек, в том числе восемь детей.

В пресс-службе регионального управления СК России сообщили, что, предварительно, причиной трагедии стал взрыв газового баллона.

Ранее в пятиэтажном доме в Серове произошел взрыв бытового газа. Предположительно, это произошло после того, как один из жителей поставил чайник. В результате случившегося пострадали несколько граждан, включая одного ребенка.