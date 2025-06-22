При взрыве газа в российском городе пострадал ребенок

СК: При взрыве газа в Серове пострадал ребенок

При взрыве газа в жилом доме в городе Серов Свердловской области пострадал ребенок. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета России (СУ СК РФ) по Свердловской области в Telegram.

«В результате инцидента пострадали несколько граждан, в том числе один ребенок. Все они доставлены в больницу для оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении. Отмечается, что следователи СК выехали на место происшествия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Взрыв газа прокомментировал губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его данным, четверых пострадавших доставили в Серовскую городскую больницу. Кроме того, добавил губернатор, решается вопрос о том, чтобы транспортировать мужчин с 50 процентами поражения тела в ожоговый центр Екатеринбурга.

Паслер уточнил, что всего эвакуировано 240 жителей дома, для них развернули пункт временного размещения. «Держу ситуацию на личном контроле. О принятых мерах сообщу позже», — сообщил он.

Утром 22 июня стало известно, что в пятиэтажном доме в Серове произошел взрыв бытового газа. По предварительной информации, это могло произойти после того, как один из жителей поставил чайник.