Несколько человек пострадали при взрыве газа в российском городе

В Серове при взрыве газа пострадали четыре человека

В городе Серов (Свердловская область) произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. Как сообщает Telegram-канал Shot, пострадали четыре человека, в том числе дети.

«ЧП произошло сегодня около 09:30 утра. По предварительной версии, мужчина с пятого этажа поставил чайник, после чего произошел взрыв», — говорится в сообщении.

Сразу после взрыва люди начали выбегать из дома и выносить своих питомцев. Сейчас на месте продолжается разбор завалов.

Ранее в Архангельске в жилом доме вспыхнул пожар из-за взрыва газа. Возгорание произошло 14 июня в многоквартирном жилом доме №4 на улице 100-й Дивизии в квартире на втором этаже.