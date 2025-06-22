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08:29, 22 июня 2025Россия

Несколько человек пострадали при взрыве газа в российском городе

В Серове при взрыве газа пострадали четыре человека
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В городе Серов (Свердловская область) произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. Как сообщает Telegram-канал Shot, пострадали четыре человека, в том числе дети.

«ЧП произошло сегодня около 09:30 утра. По предварительной версии, мужчина с пятого этажа поставил чайник, после чего произошел взрыв», — говорится в сообщении.

Сразу после взрыва люди начали выбегать из дома и выносить своих питомцев. Сейчас на месте продолжается разбор завалов.

Ранее в Архангельске в жилом доме вспыхнул пожар из-за взрыва газа. Возгорание произошло 14 июня в многоквартирном жилом доме №4 на улице 100-й Дивизии в квартире на втором этаже.

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