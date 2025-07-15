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15:10, 15 июля 2025Россия

Стало известно о взрыве дрона на территории больницы в российском регионе

Дрон взорвался на территории больницы в Шебекино Белгородской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Шёпот Шебекино»

Дрон взорвался на территории Центральной районной больницы в Шебекино Белгородской области. Об этом стало известно Telegram-каналу «Шепот Шебекино».

По данным издания, в результате случившегося в российском регионе был ранен сотрудник. В самой больнице выявлены разрушения.

Как предположил «Шепот Шебекино», существует угроза повторной атаки.

Власти Белгородской области пока ситуацию не комментировали.

До этого стало известно, что украинские военные трижды за день ударили по зданию суда в Белгороде. В результате случившегося никто из мирных граждан не пострадал.

Еще раньше пять человек получили травмы из-за атаки украинского дрона в Шебекино.

ЖЗЛ
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