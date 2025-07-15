ВСУ в третий раз ударили по зданию суда в российском городе

Гладков сообщил о третьем ударе ВСУ по зданию суда в Белгороде

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в третий раз за день ударили по зданию суда в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Еще один беспилотный летательный аппарат сдетонировал на уровне пятого этажа. Также в результате взрыва посечены осколками два транспортных средства», — написал чиновник.

По предварительным данным, отметил он, пострадавших при атаке нет.

В этот же день Гладков сообщал о двух ударах беспилотников по зданию суда. Во время атак пострадала женщина. Ее госпитализировали с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой.